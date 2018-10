علقت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب على منتقدي ملابسها خلال الجولة التي تجريها في إفريقيا.

حيث انتقدت ميلانيا مسألة اجتذاب ملابسها اهتماما أكبر من عملها بشأن قضايا الأطفال قائلةً قبل أن تقف لالتقاط صور لها أمام بعض من أعظم المعالم المصرية أمس السبت: “أتمنى أن يركز الناس على ما أفعله وليس على ما أرتديه”.

هذا وكانت عارضة الأزياء السابقة قد تعرضت لانتقادات بعد اعتمارها قبعة بيضاء خلال رحلة سفاري في كينيا بسبب ارتباطها باستغلال الأفارقة، وكان هذا هو نوع القبعات الذي يفضله المستعمرون الأوروبيون في القرن 19.

The post انتقادات لاذعة لميلانيا ترامب بسبب ملابسها!! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا