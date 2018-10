تسونامي يُخلف 1763 قتيلًا في أندونيسيا

كشفت وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولايسي، إلى 1763 قتيلًا.

حيث عبرت الوكالة عن مخاوفها من فقدان أكثر من 5 آلاف شخص، بسبب الزلزال الذي تسبب بموجات مد عالية، أواخر أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو أن السلطات ما زالت تحاول توثيق عدد المفقودين في عدة قرى تدمرت بفعل الزلزال والتسونامي والانهيارات الأرضية التي أعقبتها.

وفي 28 سبتمبر الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات مما خلف دماراً كارثياً.

