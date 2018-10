العلاج الكيميائي يُغير شكل أسماء الأسد بعد إصابتها بالسرطان

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للسيدة السورية الأولى أسماء الأسد، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

حيث بدت الأسد في الصورة مرهقة وقد أعياها المرض، مستعينة بغطاء الرأس بعد أن تساقط شعرها بفعل العلاج الكيميائي الذي تتلقاه منذ فترة.

هذا ونشر حساب يحمل اسمها في إنستغرام الصورة مرفقةً بتعليق كُتب فيه:

“حكايتك حكاية ثبات وعزيمة، إيمان وتسليم، ستنتصرين فالياسمين دائماً ينتصر”.

