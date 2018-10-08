مقتل 12 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب شمال غرب هايتي

قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب 188 آخرين، بجروح في شمال غرب هايتي، من جراء زلزال بقوة 5.9 درجات، ضرب المنطقة مساء السبت، كما أعلنت السلطات، أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة بور-دو-بيه الساحلية، عاصمة دائرة الشمال الغربي، بينما قضى ثلاثة آخرين في غرو-مورن، التي تبعد عن هذه المدينة حوالي خمسين كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي، في حين لقي شخص واحد مصرعه في مدينة سان لوي دو نور.

وقال المعهد الجيولوجي الأمريكي، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات وقع في الساعة 2،10 (00،10 ت غ الأحد) على بعد 19 كيلومترا شمال غرب بور-دو-بيه.

وكتب رئيس وزراء هايتي جان-هنري سيان في تغريدة، أن "خلية أزمة" تضم عددا من الوزراء، قد أُنشأت "من أجل تنسيق مجمل الاستجابات الطارئة التي يتعين تأمينها".

من جانبه، دعا الرئيس جوفينيل موييز على تويتر الناس إلى "المحافظة على هدوئهم"، موضحا أن "نظام إدارة المخاطر والإدارات الإقليمية للدفاع المدني في حالة استنفار لمساعدة الناس في المناطق المتضررة".

وصباح الإثنين، تفقد موييز المنطقة المتضررة، وكذلك فعل رئيس الوزراء.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "سكان جميع أنحاء البلاد شعروا بالهزة، ما تسبب بذعر في عدد كبير من المدن".

ويُعدّ شمال غرب هايتي أفقر مناطق البلاد، وفيه مواقع معزولة كثيرة، ويعود ذلك إلى وعورة الطُرق.

وشهدت هايتي في 12 يناير 2010 زلزالا قوته 7 درجات أسفر عن أكثر من 200 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح.

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