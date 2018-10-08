وفاة اثنين من العدائين المشاركين في سباق كارديف ببريطانيا إثر أزمة قلبية

قالت مؤسسة (رن فور ويلز) المنظمة لسباق نصف ماراثون كارديف في بريطانيا، إن اثنين من العدائين توفيا بعد إصابتهما بأزمة قلبية.

وأضافت، أن فريقا طبيا قام بفحص كل من المتسابقين عند خط النهاية، ونقلا إلى مستشفى ويلز الجامعي في كارديف، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وهذه أول حالتي وفاة في تاريخ هذا السباق، الذي بدأ قبل 15 عاما، والذي أصبح ثاني أكبر سباق نصف ماراثون في بريطانيا.

ولم تُعلن هويتا الشخصين بعد السباق الذي امتد لمسافة 21 كيلومترا، أمس الأحد، وذكرت تقارير إخبارية أن نحو 25 ألف شخص شاركوا في السباق وأن عمري المتوفيين 25 عاما و32 عاما.

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