40 نائب من المنطقة الغربية يطالبون بتشكيل الرئاسي من رئيس ونائبين

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب أعضاء من مجلس النواب عن المنطقة الغربية، أمس الأحد، مجلس الدولة الاستشاري، بدعم جهود تغيير المجلس الرئاسي الحالي وإلا سيضطرون لدعم خيار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبمشاركة 40 عضوا من المجلس النواب ممثلين عن أغلب مناطق ومدن الساحل والجبل الغربي وطرابلس لمناقشة اختيار مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ومستقبل مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ العام الماضي.

وناقش الاجتماع، مستقبل مشروع الدستور بعد إقرار قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب، وإمكانية ايجاد آلية بديلة في حال جرى الاستفتاء بـ(لا) من قبل الشعب الليبي على المشروع الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا