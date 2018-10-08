الكتيبة 177 تتوعد المعارضة التشادية

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن آمر الكتيبة 177 مشاة التابعة للقيادة العامة العقيد خليفة الصغير أمس الأحد بأنه بدأ في اقتفاء أثر قوات المعارضة التشادة ومن وصفهم بـ”العصابات المارقة والخارجين عن القانون” بعد دخولهم الحدود الليبية واختطفوا مواطنين أصولهم من مدينة الزاوية ومن مدينة الجميل.

العقيد الصغير أوضح بأن قواته استطاعت تتبع أثر قوات المعارضة التشادية من من منطقة زلاف إلى منطقة غدوة في الطريق الصحراوي ، مبيناً بأنهم فقدوا أثرهم في منطقة اوباري القريبة من الحدود الجزائرية .

وتمنى الصغير السلامة للمواطنين المختطفين ، متوعداً قوات المعارضة التشادية بانهم سيدفعون ثمن تطاولهم على الليبيين بعد فعلتهم هذه .

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