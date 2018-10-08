تسليم مصور ذبح الأقباط في ليبيا الى السلطات المصرية

ايوان ليبيا – وكالات

تسلمت القوات المسلحة المصرية الإرهابى الداعشى، عبدالرحمن على أغليو، الشهير بأبومحمد وهو مصور وأحد منفذي جريمة ذبح الأقباط المصريين.

وقالت مصادر مطلعة، أن القوات المسلحة المصرية، بعد مداولات كبيرة مع الجانب الليبي الشقيق، الإرهابى الداعشى، أبو محمد، الذى قام بتصوير الأقباط المصرين الذين تم ذبحهم فى ليبيا.

وأضاف المصدر، أن القوات المسلحة المصرية، قد تسلمت 3 آخرين أحدهم مصري وآخر فلسطيني والثالث ليبي، شاركوا فى تلك الجريمة، ومنتمين إلى التنظيم الإرهابى.

واختتم المصدر تصريحاته، أن المتهم المذكور وشركائه فى التنظيم الإرهابى، قد وصلوا اليوم إلى قاعدة مرسى مطروح الجوية.

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