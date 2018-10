المتوسط:

أقال سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) قائد أكثر من 1500 جندي مارينز في شمال أستراليا من مهامه، بعد أن ضبطته الشرطة يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

وأقر الكولونيل جيمس شنيللي بأنه مذنب أمام محكمة داروين المحلية، الاثنين، حيث قاد سيارته مع تركيز الكحول في الدم بنسبة 0.102٪ بعد أن اختبرت الشرطة أنفاسه في الساعات الأولى من الأحد الموافق 30 سبتمبر.

وقال سلاح المارينز الأميركي في بيان إن القائد البالغ من العمر 48 عاما “أُعفي من مهامه في 30 سبتمبر بسبب فقدان الثقة”.

وتتمركز القوات الأميركية في داروين منذ عام 2012.

The post البحرية الأميركية تقيل الكولونيل شنيللي بعد “ضبطه متلبسا” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية