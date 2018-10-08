مجلس النواب يرفض التعديل الوزاري

ايوان ليبيا – وكالات

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب في اتصال هاتفي مع قناة ليبية محلية أن المجلس رفض التعديل الوزاري الذي قام به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وقد تم رفع الجلسة الى الاسبوع القادم.

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