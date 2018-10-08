ليبيا تشارك في مؤتمر دولي حول إصلاح السجون

ايوان ليبيا – وكالات

تشارك ليبيا في مؤتمر دولي بالجزائر، اليوم الإثنين، حول «التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي». وأعلنت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن المؤتمر يستمر إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

ويأتي المؤتمر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ويستعرض «الإصلاحات التي شملت قطاع السجون في مختلف المجالات التشريعية والتنظيمية، وأنسنة ظروف السجن وفقًا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وترقية الموارد البشرية، وتطبيق برامج إعادة الإدماج وعصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقًا للمعايير الدولية، وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية».

ويشارك في الملتقى رؤساء إدارات السجون في كل من ليبيا وفرنسا وإيطاليا وتونس وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو، إلى جانب ممثلي الهيئات الدولية بالجزائر ومنها الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر وسفراء الدول التي تتعاون مع الجزائر في مجال السجون.

وكانت الشرطة القضائية الليبية وقعت اتفاقًا العام الماضي مع وزارة العدل الجزائرية في مجال تكوين الضباط، استفاد منه 13 ضابطًا ليبيًّا، التحقوا بدورة تدريبية استمرت شهرين في فبراير 2018، وعادوا لتدريب أكثر من 12 ألفًا من عناصر الشرطة القضائية الليبية، وفق نصِّ الاتفاق المبرم بين البلدين.

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