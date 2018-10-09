بوافيشتا يحقق حلم مشجع.. ويرفع معنوياته بانتصار صعب

الانتماء لا يكون إلى الوطن أو إلى الأسرة أو إلى الأفكار فحسب، بل إلى فريقك المفضل أيضا.

لورينسو (72 عاما)، مشجع متعصب لفريق بوافيشتا البرتغالي، إلا أن المرض فرّق بينه وبين موضعه المفضل إلى جسده: كرسي في ملعب دو بيسا الخاص بالنادي.

الرجل المُسن المريض للغاية، لا يستطيع مغادرة المستشفى، إلا أن إدارة نادي بوافيشتا أقدمت على لافتة إنسانية رائعة، ووفرّت سبيلا لنقله إلى الملعب، لمشاهدة المباراة أمام ديسبورتيفو أفيش، بالجولة السابعة من الدوري البرتغالي، أمس الأحد.

تحت إشراف طبي، على سرير مائل حتى يحظى بزاوية مفتوحة لرؤية جنبات ملعب المباراة، شاهد العجوز لورينسو مباراة فريقه بوافيشتا من قلب الحدث، ولم يرحل دون هدية ثمينة.

الهدية الثمينة سُجلَت في الدقيقة 71، بواسطة برونو جوميش لاعب أفيش، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، مهديا الانتصار لـ بوافيشتا.

الفريق الملقب بفهود الشمال، رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 11، وأهدى سرورا بالغا على نفسه عاشقه المُسن الذي لم يفن حبه لناديه في قلبه.

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