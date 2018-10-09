جيرو: زملائي سجلوا الأهداف لفرنسا.. وأنا قمت بالأعمال القذرة

دافع أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي، عن مستواه مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018، بعد أن فشل في تسجيل أي هدف.

جيرو صاحب الـ32 هدفا دوليا مع الديوك، فشل في الوصول للشباك طوال البطولة التي انتهت على تتويج بلاده باللقب، ليكرر ما فعله ستيفان جيفاريتش قبل 20 عاما في نسخة 1998، عندما فشل بدوره في تسجيل أي هدف لفرنسا.

مهاجم البلوز الذي يظل الخيار الأول للمدرب ديديه ديشامب، دافع عن نفسه في حديث مع “راديو مونت كارلو”: “لا أهتم أبدا بمصلحتي الشخصية على حساب المجموعة، لقد أظهرت ذلك في الملعب، الطريقة التي دافعت بها في مواجهة بلجيكا وكرواتيا. لقد كنت مرهقا من كثرة الركض، خصوصا أننا كنا متقدمين في النتيجة أغلب الوقت”.

مضيفا: “صحيح أن أسلوبنا لم يكن جميلا طوال الوقت، وأننا لجأنا إلى التكتل الدفاعي، إلا أننا الفريق الذي سجل العدد الأكبر من الأهداف في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم طوال الـ20 عاما الأخيرة مع ألمانيا 2014. لقد ساعدت الآخرين الفريق، الآخرون سجلوا الأهداف، وأنا قمت بالأعمال القذرة الذي لا يلاحظه بعد الناس”.

ويسعى جيرو لمواصلة تسلق جدول ترتيب هدافي فرنسا التاريخيين، إذ يستهدف معادلة دافيد تريزيجيه صاحب الـ34 هدفا، قبل أن يوجّه أنظاره لاحقا إلى ميشيل بلاتيني صاحب الـ41 هدفا، مع صعوبة محتملة في الوصول إلى تيري هنري صاحب الـ51 هدفا.

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