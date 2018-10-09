يوفنتوس: بوجبا لن يعود إلينا

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي أن ناديه لا يفكر في استعادة خدمات لاعبه السابق والحالي لمانشستر يونايتد بول بوجبا.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” تصريحات المدير الرياضي للبيانكونيري التي قال فيها: “نحن نحب بوجبا كثيرا ولدينا تواصل كبير معه”.

واستدرك “لكننا لم نفكر مطلقا في استعادته أو سوف نفكر في الأمر مستقبلا”.

وارتبط بوجبا بالعودة إلى صفوف يوفنتوس الذي رحل عنه في عام 2016 باتجاه يونايتد مقابل 100 مليون يورو آنذاك ليصبح أغلى لاعب في العالم وقتها.

جاء ذلك في ظل وجود خلافات كبيرة بين بوجبا ومدربه في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

وشارك بوجبا مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في 10 مباريات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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