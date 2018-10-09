شاو يغيب عن إنجلترا للإصابة.. واستبداله بظهير ليستر

قرر جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، استدعاء بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي، لتعويض لوك شاو المصاب.

شاو الذي شارك في انتصار مانشستر يونايتد الملحمي على نيوكاسل يونايتد، تلقى كدمة خلال المباراة التي أكملها حتى نهايتها، مما تسبب في ابتعاده عن معسكر المنتخب الإنجليزي للتوقف الدولي الحالي.

تشيلويل (21 عاما) كان من المقرر انضمامه إلى منتخب شباب إنجلترا، قبل أن يقوم ساوثجيت بتصعيده لتعويض شاو، خصوصا بعد أن تعرض داني روز لإصابة بدوره في مباراة توتنام وكارديف سيتي.

ظهير ليستر يمتلك مباراة دولية واحدة، ترجع لدخوله بديلا في مواجهة سويسرا الودية بشهر سبتمبر الماضي، إذ خاض وقتها 11 دقيقة أخيرة.

الاستبدال هو الثاني في قائمة إنجلترا، بعد أن تعرض جيمس تاركوسكي مدافع ليستر لإصابة بدوره، ليحل محله لويس دانك لاعب برايتون كوجه جديد آخر في منتخب الأسود الثلاثة.

إنجلترا تحل ضيفة على كرواتيا يوم 12 أكتوبر في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن ترتحل إلى الأندلس لمواجهة إسبانيا يوم 15 أكتوبر.

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