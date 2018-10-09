البرلمان يطالب بسحب الثقة من المجلس الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات

علق مجلس النواب على قرارات التكليف التي أصدرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بطلب سحب الثقة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وتشكيل مجلس جديد من رئيس ونائبين.

وأوضح البرلمان في بيان أصدره أمس الاثنين، أنه “نتيجة لضعف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وفشله منذ توليه مهامه في إنهاء الأزمات المتلاحقة بل وازديادها سوءا على المواطن الليبي ما أدى إلى إصدار بيان من أعضاء مجلس النواب الداعمين، وكذلك الرافضين له، وطلب أكثر من 134 نائبا سحب الثقة من المجلس الرئاسي الحالي، والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين.

وأعرب مجلس النواب عن استغرابه بالترحيب السريع من البعثة الأممية في ليبيا بقرار التعديل الوزاري الجديد الذي قام به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة منفردا مخالفة للاتفاق السياسي.

وأشار المجلس إلى أنه انطلاقا من مساعي مجلس النواب لتحقيق التوافق الوطني وإنهاء الانقسام في البلاد وإخراجها من أزمتها انخراط مجلس النواب في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وانبثق عن هذا الحوار الاتفاق السياسي الذي نتج عنه تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة رغم عدم تضمينه بالإعلان الدستوري عبر دعمه من قبل المجتمع الدولي، إلا أن أنفراد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج باتخاذ القرارات الهامة في مصير الوطن وتسيير العمل دون الرجوع إلى بقية أعضاء المجلس الرئاسي وبما يخالف الاتفاق السياسي وآلية عمل المجلس ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وبطلان هذه القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي منفردا بالمخالفة للاتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا