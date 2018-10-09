التصدي لـالجرائم المالية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة،أمس الإثنين، وزير الخارجية الألماني هيكو ماس.

وأشار بيان مقتضب نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أنّ «الممثل الخاص شكر وزير الخارجية الألماني على الدعم الذي تقدمه بلاده لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم وبرامجها في ليبيا».

وأضاف البيان أنّ الطرفان ناقشا «سبل المساعدة في التصدي للجرائم المالية ودعم الترتيبات الأمنية».

ولا يزال غسان سلامة متمسكًا بخطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

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