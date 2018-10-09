شروط اختيار وزير الحكم المحلي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، خلال بيانها، أن يكون وزير الحكم المحلي القادم من أهل الاختصاص ممن سبق لهم العمل في البلديات سواء كانوا أعضاء أم عمداء من ذوي خبرة وتجربة تزيد عن أربع سنوات، لكونهم الأقرب لهموم المواطن وأكثر معرفة ودراية بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها كافة بلديات ليبيا.

وبشأن تغيير بعض وزارات حكومة الوفاق الوطني، أشارت الرابطة، إلى متابعتها لتغييرات المشهد السياسي في ليبيا ومراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وما تبعها من تغيير في الوزارات، وباركت هذه الخطوات الإصلاحية التي قد تسهم بشكل كبير في معالجة الوضع الاقتصادي وحل المختنقات ودعم البلديات وتوفير معيشة كريمة للمواطنين.

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