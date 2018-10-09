إيناس مظهر: فرانس فوتبول اختارتني للتصويت على جائزة الكرة الذهبية

قالت إيناس مظهر صحفية الأهرام والمنسقة الإعلامية السابقة لمنتخب مصر إن مجلة فرانس فوتبول اختارتها للتصويت على جائزة الكرة الذهبية. وذلك في تصريحاتها لبرنامج “ستوديو 93.7”.

وصرحت إيناس مظهر قائلة: “مجلة فرانس فوتبول اختارتني للتصويت على اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم”.

وأضافت “عدد من الصحفيين الذين سيشاركون في التصويت، 96 صحفي على مستوى العالم، منهم ممثلين لـ53 دولة أوروبية، والبقية من مختلف دول العالم وأيضا سيشارك لاعبون من قارة إفريقية يلعبون خارج قارة أوروبا”.

وأتمت “الاختيار غير معلن ويخضع للسرية ولا يمكن الإفصاح عنه”.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت عن اللاعبين الـ30 المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. وكان محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ضمن القائمة.

وكان صلاح قد ترشح للفوز بجائزة The Best كأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أنه حل ثالثا بعد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو. كما ترشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وحل في المركز الثالث بعد لوكا مودريتش الفائز ورونالدو صاحب المركز الثاني.

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