المتوسط:

لأول مرة منذ العام 2012 تراجعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أدنى مستوياتها وانخفضت إلى دون الحد الأدنى الرمزي 40 في المائة بسبب قانون رفع سن التقاعد المثير للجدل الذي صادق عليه مجلس الدوما الأسبوع الماضي. كما تراجعت ثقة الروس في فلاديمير بوتين إلى أدنى مستوى له منذ ضم شبه جزيرة القرم نتيجة هذا القانون.

الرئيس الروسي فقد 9 نقاط بالمقارنة باستطلاع الرأي الذي أجري في يونيو/ حزيران المنصرم بحسب عملية سبر الأراء التي أجراها معهد ليفادا المستقل. وأكد 39 في المائة فقط من الروس ثقتهم في فلاديمير بوتين.

هذه النسبة تعد أدنى معدل ثقة سجله فلاديمير بوتين منذ العام 2014، أي قبل ضم شبه جزيرة القرم. ويأتي استياء الروس النسبي من رئيسهم نتيجة إصلاحات نظام التقاعد غير الشعبي.

ويرفع قانون التقاعد الجديد سن التقاعد بالنسبة للرجال من 60 إلى 65 سنة للرجال ومن 55 إلى 60 عاما بالنسبة للنساء.

The post قانون التقاعد الجديد يعصف بشعبية بوتين إلى أدنى المستويات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية