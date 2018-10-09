مقتل 3 من الشرطة العراقية بينهم ضابط في اشتباكات مع داعش جنوب الموصل

أعلن الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصر الشرطة العراقية بينهم ضابط في اشتباكات جنوب الموصل.

وقال الجبوري إن "اشتباكات اندلعت اليوم بين عناصر داعش والشرطة العراقية بقرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة /60 كيلومترا جنوب الموصل/ ما أسفر عن قتل نقيب بالشرطة وشرطيين اثنين قبل أن يلوذ عناصر داعش بالفرار إلى جهة مجهولة".

وعلى صعيد آخر قال الجبوري إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اختطفوا اليوم ايضا معلمة مدرسة خلال توجهها إلى مديرية تربية نينوى واقتادوها الى جهة مجهولة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.



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