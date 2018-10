المتوسط:

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء إن جوتيريش عبر عن “تقديره العميق للتعاون والدعم الممتازين” من مندوبة الولايات المتحدة المستقيلة نيكي هيلي.

وأضاف للصحفيين أن علاقة العمل مع الأمريكيين بناءة وقوية.

