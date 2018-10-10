ترامب يدرس اختيار أمريكية من أصل مصري لمنصب سفير واشنطن فى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يدرس اختيار دينا باول، المسئولة التنفيذية في بنك جولدمان ساكس، والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بدلا من نيكي هيلي، التي قررت الاستقالة.

ونفى ترامب تكهنات بأنه سيرشح ابنته إيفانكا للمنصب.

كان ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان استقالة هيلي بحلول نهاية العام.

وقال الرئيس الأمريكي، إن هيلي ستساعده في الاختيار النهائي لمن سيحل محلها.

وشغلت باول في العام الأول لإدارة ترامب منصب نائبة مستشار الأمن القومي للإستراتيجية، وكانت طرفا مهما في المساعي الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا العام، عادت إلى جولدمان ساكس، حيث كانت تعمل لأكثر من عقد. ووفقا لكلية كنيدي بجامعة هارفارد التي تُدَرس فيها، فقد كانت مسئولة كبيرة بالخارجية في إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو. بوش.

دينا باول سياسية أمريكية من أصل مصري.

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