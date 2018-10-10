آخرهم هيلي.. استقالات وإقالات الكبار تهز أركان البيت الأبيض

شهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العديد من الاستقالات والإقالات، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، فمنها ما مر مرور الكرام، ومنها ما أحدث جدلًا واسعًا عن الأسباب والتداعيات لهذه الاستقالات، إلا أن الصندوق الأسود لها مازال يحتفظ وحده بالمعنى الذي يسكن بطن هؤلاء الساسة.

انضمت نيكي هيلي، مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إلى قائمة الاستقالات وإقالات كبار المسئولين في البيت الأبيض، وهي واحدة من أبرز المدافعين الشرسين عن سياسته حيال إيران وكوريا الشمالية وروسيا، حيث استقالت من منصبها، لتدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.

نيكي هيلي

وفى هذا التقرير، نتعرف على أبرز الاستقالات والإقالات خلال أقل من عامين من فترة ترامب الرئاسية الأولى:

بعد 10 أيام من تنصيب ترامب، وتحديدا في 30 يناير 2017، أقال سالي ياتس، وزيرة العدل بالوكالة، حيث قيل وقتها، إنها كانت ترفض الدفاع عن قرار ترامب الخاص بمنع سفر فئات من رعايا ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أيام قليلة مرت لم تتجاوز الأسبوعين -13 فبراير2017- حتى تقدم مايكل فلين باستقالته من منصب مستشار الأمن القومي، عقب تقديمه معلومات كاذبة لنائب الرئيس مايك بنس، بشأن مباحثات فلين مع السفير الروسي لدى واشنطن.

وفي نهاية شهر مارس 2017، استقالت كيتي والش من منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

وفي الثامن من أبريل 2017، تمت إقالة كي تي ماكفارلاند، من منصب نائبة مستشار الأمن القومي، وترشيحها لمنصب السفيرة الأمريكية لدى سنغافورة.

وبعدها بشهر، وتحديدا في التاسع من مايو، تمت إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية؛ بذريعة إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون (منافسة ترامب الديمقراطية في انتخابات 2016).

وفي 30 مايو من نفس العام، استقال مايك دوكي، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه.

وفي 21 يوليو، استقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، بعد اختيار أنتوني سكاراموتشي لمنصب مسئول الاتصالات بالبيت الأبيض، وبعدها بسبعة أيام استقال رينسيب بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، بعد اختيار الجنرال جون كيللي ليحل محله.

وفي 31 يوليو، تمت إقالة أنتوني سكاراموتشي من منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، بعد عشرة أيام فقط من توليه المنصب.

أما بالنسبة لـ"ستيف بانون" الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري ترامب للشئون الإستراتيجية، والذي غادر البيت الأبيض في 18 أغسطس، فلم تتفق التحليلات حتى الآن هل استقال أم أقيل؟.

وفي 13 ديسمبر 2017، أفاد البيت الأبيض، بأن أوماروسا مانيجولت نيومان، إحدى مستشارات ترامب، ستغادر منصبها؛ إثر خلاف بينها وبين كبير موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي.

استقالات فبراير

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

ولم يكن عام 2017 أكثر حظًا من 2018 في حجم الاستقالات والإقالات، حيث استقال روب بورتر، سكرتير موظفي البيت الأبيض، في السابع من فبراير، بعد أيام من تقارير صحفية أفادت، بأنه مارس العنف بحق زوجتين سابقتين له.

وبعدها بيومين، أعلن جوش رافائيل، المتحدث باسم صهر ترامب، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترامب، مغادرته البيت الأبيض خلال الشهرين المقبلين.

وفي 27 فبراير، استقال ديفيد سورنسن، كاتب خطابات البيت الأبيض، من منصبه، بعد توجيه اتهامات له بالعنف الأسري، نفى صحتها.

وبعدها بـ 24 ساعة، استقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، هوب هيكس (29 عاما)، والتي عرف عنها أنها أحد أكثر مساعدي ترامب ولاءً له، إذ تعمل لصالح عائلته منذ عام 2012.

وفي السابع من مارس 2018، استقال غاري كون، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه؛ بسبب خلاف حول بعض السياسات التجارية، لينضم إلى العديد من المستشارين الذين استقالوا أو أُقيلوا، وسط خلافات يعود معظمها إلى قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

إقالة تيلرسون

ريكس تيلرسون

تعتبر إقالة ريكس تيلرسون، وزير خارجيته، في 13 مارس، أكبر عملية تغيير أجراها ترامب في الفريق الذي يعمل معه في البيت الأبيض، وتعيين مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو، بدلا منه، لتنتهي فترة طويلة من الخلافات المستمرة بين الطرفين بشأن نظرة كل منهما لطريقة التعامل مع الأزمات في المنطقة العربية.

وأعلن البيت الأبيض في الحادي عشر من أبريل 2018، أن مساعدة مستشار الرئيس، دونالد ترامب، لشئون الأمن القومى، ناديا شادلو، قدمت استقالتها، لتكون بذلك ثالث مسئول كبير يغادر مجلس الأمن القومى منذ تولى جون بولتون رئاسته.

وفي 12 يونيو 2018، قدم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، بعد أسبوع من القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في سنغافورة، والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

وفي نهاية أغسطس، وتحديدا في اليوم 29، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مستشار البيت الأبيض دون ماكجان – المحامي الشهير في حملته الانتخابية – سيغادر منصبه بحلول الخريف، بعد الموافقة على تعيين بريت كافانوج قاضيًا للمحكمة العليا.

أحدث الموجودين في قائمة طويلة من كبار المسئولين الذين ابتعدوا عن الرئيس الأمريكي، سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه.

واختلفت التحليلات حول أسباب هذه الاستقالات والإقالات التي عرضت ترامب للهجوم على إدارته داخل البيت الأبيض، في سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة على مدى الـ 44 رئيسا الذي سبقوا ترامب إلى البيت الأبيض، حيث ذكر تقرير أمريكي في ديسمبر الماضي، صدر عن معهد بروكنغز، أن إدارة ترامب شهدت خلال عامها الأول، نسبة استقالات وانسحابات أعلى من أي حكومة جاءت للبيت الأبيض.

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