الاستيلاء على 3 سيارات تابعة لأمن القطرون

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مصدر أمني أمس الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة قامت بالسطو على ثلاث سيارات تابعة لمديرية أمن القطرون شرق بلدة تاورغاء، أثناء توجهها إلى الجنوب بعد استلامها ضمن مجموعة من سيارات الشرطة من وزارة الداخلية في طرابلس.

وأضاف المصدر الأمني أن بقية سيارات الشرطة الخاصة بمديرية أمن القطرون جرى نقلها إلى مديرية أمن مصراتة، منوهًا إلى أنه سيجري نقلها غدًا الأربعاء إلى القطرون جنوب ليبيا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

وذكر المصدر أن المجموعة المسلحة هاجمت قافلة السيارات التابعة لمديرية أمن القطرون شرق بلدة تاورغاء على تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد وفد مديرية أمن القطرون الذي استلم سيارات الشرطة من وزارة الداخلية في طرابلس.

ولفت المصدر الأمني إلى أن وفد مديرية أمن القطرون لم يخطر أي جهة أمنية في مصراتة بمروره في المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينهم، مؤكدًا أن مديرية أمن مصراتة تواصل جهودها للبحث عن السيارات المفقودة وضبط المجوعة المسلحة التي هاجمت قافلة مديرية أمن القطرون شرق تاورغاء.

من جهتها قال المكتب الإعلامي لسرية مصراتة للحراسة والحماية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الهجوم أسفر عنه «خطف 6 ضباط وإصابة اثنين من منطقة براك الشاطئ»، مشيرة إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة قامت بالسطو على ثلاث سيارات تابعة لمديرية أمن القطرون شرق بلدة تاورغاء، أثناء توجهها إلى الجنوب بعد استلامها ضمن مجموعة من سيارات الشرطة من وزارة الداخلية في طرابلس.

وأضاف المصدر الأمني أن بقية سيارات الشرطة الخاصة بمديرية أمن القطرون جرى نقلها إلى مديرية أمن مصراتة، منوهًا إلى أنه سيجري نقلها غدًا الأربعاء إلى القطرون جنوب ليبيا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.

وذكر المصدر أن المجموعة المسلحة هاجمت قافلة السيارات التابعة لمديرية أمن القطرون شرق بلدة تاورغاء على تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد وفد مديرية أمن القطرون الذي استلم سيارات الشرطة من وزارة الداخلية في طرابلس.

ولفت المصدر الأمني إلى أن وفد مديرية أمن القطرون لم يخطر أي جهة أمنية في مصراتة بمروره في المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينهم، مؤكدًا أن مديرية أمن مصراتة تواصل جهودها للبحث عن السيارات المفقودة وضبط المجوعة المسلحة التي هاجمت قافلة مديرية أمن القطرون شرق تاورغاء.

من جهتها قال المكتب الإعلامي لسرية مصراتة للحراسة والحماية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الهجوم أسفر عنه «خطف 6 ضباط وإصابة اثنين من منطقة براك الشاطئ»، مشيرة إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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