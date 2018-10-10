نقل نزلاء من سجن معيتيقة إلى الجديدة (أ)

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن جهاز الشرطة القضائية، نقل 120 نزيلًا محتجزين بسجن معيتيقة صباح أمس الثلاثاء، إلى سجن الجديدة الرئيسي (أ)، موضحًا أن السجناء المنقولين «من ذوي التهم والأحكام البسيطة»، وفق ما نشره الجهازعبر صفحته على «فيسبوك».

وقال جهاز الشرطة القضائية إن نقل السجناء جاء بناءً على قرار وزير العدل رقم (699) لسنة 2017 الذي نصَّ على تصنيف سجن معيتيقة كسجن رئيسي مختص «بإيداع المتهمين بالجنايات الخطيرة».

وأضاف أن عملية نقل السجناء تأتي في إطار تصنيفهم بناءً على رسالة مدير سجن معيتيقة وقرار رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس بخصوص تصنيف السجناء حسب القضايا المتهمين فيها.

وجرت عملية نقل السجناء إلى سجن الجديدة بحضور رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس العقيد فتحي الكوشلي، ومدير سجن الجديدة العقيد نور الدين سلام ومدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية أحمد أبوكراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا