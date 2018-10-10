انفراج أزمة ديون المصحات التونسية

ايوان ليبيا – وكالات

كشف رئيس لجنة علاج الأورام في تونس الدكتور عبدالسلام البدوي، عن تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن أوضاع المرضى الليبيين، بالتزامن مع ما يتردد حول توقف جرعات الكيماوي عن المرضى للأسبوع الرابع عى التوالي.

وقال البدوي إن المصرف المركزي أجرى تحويلاً جديدًا قبل يومين لسداد جزء من الديون للمصحات والصيدليات التونسية المستحقة على المرضى الليبيين، لاستمرار علاج كافة الحالات المستوفاة للملف الطبي، لافتًا إلى أنّ الميزانية التي جرى تخصيصها للجنة علاج الأورام في تونس مع بداية الشروع في عملها مطلع العام 2017 الماضي قُدّرت بنحو 5.6 مليون دينار تونسي.

وأضاف أنه جرى «الاتفاق مع بعض المصحات المشهود لها في مجال العلاج الكيماوي والأورام في مدينتي تونس وصفاقس، على أن يتم تسديد دفعة للحالات التي تم قبولها وأن يتم سداد باقي المبلغ بعد وصول كامل القيمة المخصصة، حيث بدأ بالفعل العلاج والعمليات».

وتابع أنه «بدأت الديون تتراكم لدى المصحات والصيدليات مع تأخر الدفعة الثانية، فقد وصل الدين المستحق لدى مصحة (ابن خلدون) في صفاقس 3 ملايين دينار، ومصحة (حنبعل) في تونس العاصمة 3 مليون دينار، بالإضافة إلى ديون الصيدليات التي يتم التعامل معها والتي وصلت إلى مليوني دينار».

وأشار البدوي إلى أن تراكم الديون دفع بعض المصحات مثل «ميرون» إلى التوقف عن استقبال أي حالات حتى تسديد الدين، لافتًا إلى أن مصحة «حنبعل» استقبلت ما يزيد على 2000 حالة، و«لم تعد تستوعب عددا أكبر، فجرى الاتفاق معها على استقبال 30 حالة أخرى، واستمرار علاج كافة المرضى المسجلين لديها».

وأضاف أنّ عدد الليبيين في مصحة «ابن خلدون» أكثر من 300 مريض، من بينهم 25 حالة إيواء والبقية يتابعون العلاج وجرعات الكيماوي ويترددون على المصحة بشكل منتظم، مرجعًا سبب الأزمة إلى تأخر وصول السيولة من المصرف المركزي، وهو ما فاقم أزمة المرضى في المرافق الصحية التونسية.

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