الدولار يواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي في بداية السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواها المرتفع لليوم الثالث على التوالي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.520 دينار للشراء.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.420 دينار وأستمر بالارتفاع فوق هذا السعر قبل أن يرتفع عند الاغلاق الرسمي إلى5.600 دينار.

وأستقر الدولار خلال الايام الأخيرة فوق مستوى الـ5 دينار، لكنه سجل بالامس بعض الاختراقات الطفيفة وصعد فوق 5.400 دينار لأول مرة منذ أسبوعين، ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة انخفاض كبيرة خاضها الدولار اواخر الشهر الماضي بعد عدة قرارات للرئاسي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من توقعات التجار بتأثير الاصلاحات الاقتصادية التي اطلقها المجلس الرئاسي أواخر شهر سبتمبر الماضي، على أسعار السلع وتخفيض سعرها مع تدشين عمل الاعتمادات بالسعر الجديد وتوقعهم أيضاً بإنخفاض الدولار بالسوق السوداء إلى 4 دينار، إلا أن السعر يتجه للارتفاع من جديد.

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