4 قتلى و30 مفقودا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة غرب تركيا

قالت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا الغربي في وقت متأخر من مساء أمس، مضيفة أن 30 آخرين ما زالوا مفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان أن القارب غرق قبالة إقليم إزمير وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

وتراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد اتفاق في عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب وفاة المئات أثناء محاولة الوصول إلى جزر يونانية على بعد كيلومترات قليلة من السواحل التركية.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق الأوسط الذين وصلوا لدول الاتحاد الأوروبي 172301 في عام 2017 انخفاضا من 362753 مهاجرا في 2016 ومن مليون و15078 مهاجرا في 2015.



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