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جاريث بيل يغيب عن مواجهة ويلز أمام إسبانيا للإصابة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الويلزي جاريث بيل سيغيب عن مواجهة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا بسبب الإصابة.

مدرب المنتخب الويلزي ريان جيجز أكد خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة عدم قدرة لاعب ريال مدريد على المشاركة في اللقاء بسبب إجهاد عضلي.

وأوضح جيجز ان إصابة الجناح الأعسر ليست خطيرة ولكنه لن يقدر على اللعب أمام اللاروخا فيما تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة أمام أيرلندا بدوري الأمم الأوروبية.

وأشار جيجز إلى “نسبة مشاركته أمام أيرلندا 50-50، خضع للفحص الأسبوع الماضي، وقبل أسبوعين رفقة ريال مدريد”.

وغاب بيل عن خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام سسكا موسكو 1-0 بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج في لقاء ديبورتيفو ألافيس بالدقيقة 80 بسبب الإصابة كذلك.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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