اتهامات الفساد تضرب الكرة البلجيكية.. الشرطة تداهم مقرات بعض الأندية ومنازل مسؤوليها

اتهامات الفساد تضرب الكرة البلجيكية، والشرطة تبدأ في اتخاذ إجراءاتها في واحدة من أكبر تهم الفساد في كرة القدم الأوروبية.

أندية مثل أندرلخت وكلوب بروج وستاندر ليج وجينك داهمت الشرطة مقراتها، ومنازل بعض المدراء أيضا تعرضت للتفتيش ضمن تحقيق شرطي موسع بشأن الفساد.

بعض الأندية ووكلاء لاعبين وحكام ومسؤولين كانوا هدفا للتحقيق بحسب ما أعلن بيان مكتب المدعي العام الفيدرالي.

وبدأ التحقيق بإشراف النيابة العامة مطلع عام 2017، بعد تقرير من وحدة الاحتيال الرياضي في الشرطة الفيدرالية كشف عن احتمالية وجود معاملات مالية مشبوهة في دوري الدرجة الأولى.

وأثناء التحقيقات توصلت السلطات إلى أدلة على التلاعب في نتائج المباريات والاحتيال المرتبط بعمولات على انتقالات اللاعبين عبر منظمة إجرامية لتبييض الأموال.

44 مداهمة للشرطة حدثت في بلجيكا فقط اليوم الأربعاء، بينما حدثت 13 مداهمة أخرى في دول: فرنسا ولوكسمبورج وقبرص ومقدونيا وصريبيا والجبل الأسود.

وذكر بيان المدعي العام البلجيكي “حرم عدد كبير من الأشخاص من حريتهم واقتيدوا لاستجواب شامل” من دون تحديد هوياتهم.

وكان متحدث باسم النيابة العامة أكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس توقيف وكيل اللاعبين الشهير البلجيكي ذو الأصول الإيرانية موجي بايات المدير السابق لنادي شارلروا الذي أوقف في منزله.

كذلك أوقف إيفان ليكو مدرب كلوب بروج، المشارك بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهرمان فان هولسبيك المدير العام السابق لأندرلخت بحسب ما ذكره مصدر قريب من التحقيقات لوكالة فرانس برس.

وأكدت أندية أندرلخت وكلوب بروج ولوكيرن التحقيق مع مسؤولي النادي، واستعدادهما للتعاون مع الشرطة.

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