معيتيق: سعر صرف توازني خلال 15 شهرًا

ايوان ليبيا – وكالات

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق إن سعر الصرف لن يكون ثابتًا عند 3.90 دينار، بل «سيتجه إلى النزول لأسفل حتى يصل إلى سعر صرف توازني».

وأشار معيتيق، خلال استعراضه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع عدد من الخبراء ورجال الأعمال، إلى أنّ «سعر الرسم غير ثابت ومتحرك متجهاً للهبوط، حسب التقارير والمؤشرات الاقتصادية».

وتابع أن البرنامج وضع جدولاً زمنيًا يستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني خلال 15 شهرًا.

وعقدت بطرابلس مساء أمس الثلاثاء ندوة الإصلاح الاقتصادي تحت شعار «الإصلاحات الاقتصادية بين التطلعات والتحديات»، حضرها نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومدير إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد موسى الزوبيك، والباحث الاقتصادي مدحت الغدامسي، والممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة رشيد صوان، ونخبة من رجال الأعمال والخبراء المختصين في المجال الاقتصادي وأساتذة الاقتصاد والإعلام في الجامعات الليبية.

وكان المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) قال في تقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في ليبيا يتحتم أن يصاحبه إصلاحات أوسع نطاقًا في البلد، حتى لا يصبح مجرد حل مؤقت.

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