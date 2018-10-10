الأمم المتحدة: كوارث المناخ تفاقم الخسائر الاقتصادية العالمية

قال مكتب الأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأربعاء، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، في الفترة من عام 1998 إلى عام 2017، بلغت 2.9 تريليون دولار، وإن 77 بالمئة منها نتيجة أحوال مناخية خطيرة تشتد بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وذلك مقارنة بالفترة بين عام 1978 و1997، التي بلغت الخسائر خلالها 1.3 تريليون، ومثلت المخاطر المناخية والجوية مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف نسبة 68 بالمئة.

ويوم الإثنين، حذر علماء متخصصون في الأحوال المناخية من أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الارض، أكثر من 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل الحقبة الصناعية، فإن ذلك سيتسبب في معاناة، لاسيما بين الأكثر فقرًا في العالم.

وذكر تقرير المكتب أن زيادة وتيرة الكوارث والأحوال المناخية الصعبة وحدتها ستستمر في عرقلة التنمية المستدامة.

وخلال العقدين الماضيين لقي 1.3 مليون شخص حتفه وأُصيب 4.4 مليون شخص أو شردوا أو احتاجوا مساعدة عاجلة.

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