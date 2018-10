المتوسط:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وإنه يريد أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة ما حدث.

واختفى خاشقجي قبل نحو أسبوع وكانت آخر مرة شوهد فيها وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول حيث ذهب لاستلام وثيقة يحتاجها لزواجه المقبل. وقالت مصادر تركية إنها تعتقد أن خاشقجي، وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.

وقال ترامب للصحفيين ”هذا وضع سيئ“ مضيفا أنه يود أن يدعو خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض.

The post ترامب: أميركا تبذل جهودها لتفسير اختفاء خاشقجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية