جواز السفر الياباني يتصدر قائمة أفضل الجوازات بالعالم حسب مؤشر هينلي لعام 2018

بنغازي 10 أكتوبر 2017 ( وال ) – تصدر جواز سفر اليابان ترتيب أفضل الجوازات وأقواها في العالم، حسب مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” الخاص بعام 2018، فيما تذيلت 4 دول عربية القائمة.

وقال موقع مؤسسة “هينلي باسبورت” إن الجواز الياباني يتيح زيارة 190 دولة، مما يجعله متفوقا على نظيره السنغافوري، الذي يمنح حامله حق دخول 189 دولة دون تأشيرة مسبقة.

ويأتي تفوق اليابان على سنغافورة ، بعد حصول اليابان ، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تصريح دخول مواطنيها ميانمار دون الحاجة إلى تأشيرة.

وتقاسمت ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة.

وكعادتها تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل جوازات السفر بين الدول العربية، إذ يمنح لحامله فرصة زيارة 161 دولة دون تأشيرة مسبقة.

تلتها دولة قطر بالمركز 60 ، ثم السعودية بالمركز 70 ، وتونس بالمركز 75 ، أما المغرب فتناصفت مع أرمينيا وبنين المركز 80 ، واحتلت الأردن والجزائر المركز 91 ، و مصر المركز 92.

أما ليبيا فتصدرت المركز 100 مناصفة مع لبنان.

وحلت فلسطين بالمركز 102 ، أما اليمن فجاء في المركز 103، وتقاسمت الصومال وسوريا المركز 105، فيما حل العراق في المركز 106 والأخير مع أفغانستان.. ( وال – بنغازي) س خ / س ع

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