اليونان تنعى بطل بحر إيجة الذي أنقذ آلاف اللاجئين

نعى اليونانيون اليوم الأربعاء "بطل بحر إيجة"، الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ أكثر من خمسة آلاف لاجئ، أثناء فرارهم على متن زوارق مطاطية صغيرة عبر البحر في أوج أزمة المهاجرين، في أوروبا عام 2015.

وتوفي اللفتنانت في خفر السواحل كيرياكوس بابادوبولوس، مساء أمس الثلاثاء جراء أزمة قلبية، وقالت وسائل إعلام يونانية إنه كان يبلغ من العمر 44 عامًا.

وأبحر بابادوبولوس بسفينته المخصصة للقيام بدوريات في البحر خلال الأزمة لينقل لاجئين، بينهم نساء وأطفال، إلى بر الأمان بينما كانوا يحاولون قطع الرحلة البحرية القصيرة والخطيرة من تركيا إلى اليونان.

وقال وزير البحرية اليوناني فوتيس كوفيليس، إن بابادوبولوس، الذي ولد وعاش على جزيرة ليسبوس، "أظهر لأوروبا ما تعنيه قيم الإنسانية والتضامن والمساواة والسلام لليونان".

واحتفت وسائل الإعلام اليونانية ببابادوبولوس ووصفته بأنه "بطل بحر إيجة" أو "الملاك الحارس للاجئين".



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