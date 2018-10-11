الكشف عن اسم مدرب المحمدي الجديد.. وجون تيري مساعدا له

أعلن أستون فيلا الذي يضم لاعبنا المصري أحمد المحمدي اسم المدير الفني الجديد للفريق ومساعده.

وأفاد النادي في بيان أن دين سميث سيكون المدير الفني الجديد، على أن يساعده جون تيري لاعب الفريق السابق وأسطورة تشيلسي.

وعمل النادي خلال الأيام الأخيرة على مراجعة خياراته لشغل منصب المدرب ويجري عدد من المقابلات معهم، على ألا تتخطى مدة تعيين مدرب جديد أكثر من أسبوعين وهي مدة التوقف الدولي.

وكان نادي أستون فيلا قد أصدر بيانا رسميا يعلن فيه ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز لاستثمارات جديدة في النادي.

وكشف البيان الصادر عن النادي الإنجليزي عن بقاء رجل الأعمال توني إكزيا كرئيس للنادي رغم بيع هذا العدد من الأسهم.

وغاب أستون فيلا عن طريق الانتصارات في أخر أربع مباريات بدوري القسم الثاني بإنجلترا.

وتراجع ترتيب أستون فيلا إلى المركز 15 برصيد 15 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.

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