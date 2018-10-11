مقتل 3 أشخاص في الجنوب بعد خطفهم

ايوان ليبيا – وكالات

أكد رئيس مجلس إدارة منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية والتثقيف احمد الفرجاني مقتل ثلاثة شباب في الجنوب الليبي بعد خطفهم بغرض الابتزاز ودفع الدية.

وقال الفرجاني إن القتلى الثلاثة كانوا خطفوا قبل أكثر من شهر موضحا أن الخاطفين طلبوا دفع مليون دينار مقابل إطلاق سراح المختطفين ثم جرى تخفيض المبلغ إلى 500 ألف دينار ونظر لعدم دفع المبلغ جرى قتل المختطفين.

وأشار الفرجاني إلى أن الخاطفين هم عصابات تشادية تمتهن السطو و الخطف والابتزاز.

ولفت الفرجاني إلى اختطاف ستة أشخاص من قبيلة الزيادين بالجنوب الليبي منذ أربعة أيام موضحا انه لم يتم إلى الآن طلب أي فدية مشيرا إلى وجود مساعي قبلية لإطلاق سراح المختطفين دون شروط أو دفع مبالغ تذكر.

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