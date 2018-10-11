احتجاز 10 بحارة مصريين في قاعدة طبرق البحرية قبالة درنة

ايوان ليبيا – وكالات

أكد آمر قاعدة طبرق البحرية، اللواء الناجي بوعلوية، احتجاز جرافة صيد مصرية قبالة سواحل مدينة درنة، فجر اليوم الأربعاء، مشيرًا كذلك إلى احتجاز جرافتي صيد إيطاليتين اللتين أُعلن عنهما في وقت سابق اليوم.

وقال بوعلوية إن زورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن من جر الجرافات، المصرية والإيطاليتين، إلى نقطة سوسة البحرية للتحقيق مع أطقمها، مشيرًا إلى أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارًا وعلى المصرية 10 بحارة مصريين.

وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية أنه «تم جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية بالقوة لأنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية» دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

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