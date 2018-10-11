المسماري ينفي وجود قواعد روسية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

نفى الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، وجود أي قواعد عسكرية روسية أو غير روسية في ليبيا، مرحبًا بـ«أي وفد إعلامي غير مؤدلج لزيارة قاعدة بنينا الجوية وقاعدة طبرق».

وقال العميد أحمد المسماري «ماذكرته صحيفة الصن الإنكليزية غير صحيح ولاتوجد أي قواعد روسية أو غير روسية».

وأضاف: «بالنسبة للأسلحة الروسية هذه أسلحة موجودة في ليبيا لأن الجيش الليبي بالكامل سلاحه روسي ولدينا 20 مليون قطعة سلاح وصواريخ دفاع جوي وبحرية وبرية كلها روسية».

واعتبر المسماري ما نشرته «صحيفة الصن الإنكليزية وبعض الأدوات الإعلامية وأفاقين على تويتر تحركهم مخابرات»، يأتي في إطار حملة للتقليل من انجازات الجيش الليبي أخرها القبض على الإرهاب المصري هشام عشماوي.

ذكرت جريدة «ذا صن» أن الاستخبارات البريطانية حذرت من سعي روسيا لتثبيت موطئ قدم لها في ليبيا، وقالت إن موسكو نقلت جنودًا وصواريخ إلى شرق البلاد لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الجريدة البريطانية، في تقرير نشرته الاثنين، إن «مسؤولين في الاستخبارات البريطانية أخبروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن روسيا حركت قوات وصواريخ إلى ليبيا في محاولة لفرض وجودها في البلاد».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا