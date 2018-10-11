عقيلة صالح: حكومة السراج ضعيفة

ايوان ليبيا – وكالات

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، «عندما قُدّمت حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج كنت من ضمن من رفضوا هذه الحكومة باعتبار أنّني أرى أنها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البّلاد وهذا ما حدث بالفعل، الحكومة لها ما يقارب عن عامين ولم تتمكّن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد المؤسسات الدولة».

وأضاف «صالح» في حوار أجراه معه مركز الأداء الاستراتيجي أن «مسألة العقوبات ليس لها أساس قانوني بل أُوجدت من أجل لي ذراع عقيلة صالح بهدف الموافقة على منح ثقة لحكومة السراج وهو موقف قانوني ودستوري إذاً وليس خلاف شخصي».

وتابع؛ «بكلّ وضوح وصراحة أعتقد أن الأحداث والاشتباكات الدامية بطرابلس يتحمّلها بالدرجة الأولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كونه أعطى وشرعن تلك المجموعات المسلحة واحتمى بها داخل العاصمة ولم يعمل على تفكيكها وإنهائها وهذا ايضا ينصب في مجمل المواقف التي تبنّيناها من حكومة الوفاق الوطني»..

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