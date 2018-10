الداخلية العراقية تقترب من كشف التنظيم المسؤول عن قتل النساء

أعلنت الداخلية العراقية يوم الثلاثاء انها تحصلت على تفاصيل جديدة في قضايا قتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة والتي ارتبطت إحداهن بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

حيث قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي:

“تم تشكيل فريق متخصص للتحقيق بوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، وتقرير وفاتها لم يصل حتى الآن”.

وبخصوص قضية تارة فارس قال الأعرجي أن

“قتلتها هم ذاتهم من قتلوا الفنان كرار نوشي”.

هذا وأوضح أن مجموعة متشددة وراء قتل فارس وقد تم رصد حركة الجناة بكاميرات المراقبة حيث سيكشف عنها بعد إلقاء القبض على عناصرها.

