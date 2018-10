المهاجرين الجدد لامكان لهم في مدن أستراليا الكبرى

كشف وزير في الحكومة الأسترالية أن بلاده تعتزم منع بعض المهاجرين الجدد من الإقامة في أكبر مدنها، سيدني وملبورن وبرزبين لبضعة أعوام على الأقل بهدف تخفيف التكدس في المناطق الحضرية.

حيث مع توقع أن تكون الهجرة إحدى القضايا الهامة في الانتخابات المقبلة في أستراليا، تسعى الخطة للمساعدة في حل مشكلات البنية التحتية في المدن التي تعاني من الكثافة السكانية العالية.

وعبر منتقدو الخطة عن قلقهم من أن تؤدي قواعد التأشيرات الجديدة المقترحة إلى نقص في العمالة، كما أظهرت بيانات حكومية أن نحو 70 بالمئة من 186 ألف مهاجر استقروا في أستراليا العام الماضي، وصلوا بتأشيرات تمنح للمهاجرين المهرة، وانتقل جميعهم تقريباً إلى سيدني أو ملبورن.

يذكر أنه لا يوجد حاليا أي قيود على المكان الذي يمكن للأفراد أن يستقروا فيه، بعد الحصول على تأشيرة مهاجر يملك مهارة.

