ترامب: إيفانكا كان يمكن أن تكون مندوبة غاية في الروعة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حسرته لعدم إمكانية تعيين ابنته البكر إيفانكا مندوبة أمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هايلي المستقيلة.

حيث قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيفانكا كان يمكن أن تكون مندوبة غاية في الروعة لدى المنظمة الدولية، لكنه لا يستطيع تعيينها كي لا يتهمونه بالمحسوبية.

هذا وتعد إيفانكا ترامب مستشارة لأبيها وشخصية اجتماعية ذات حضور، وبعد تولي والدها رئاسة الولايات المتحدة، تخلت عن إطلاق ملابس تحمل علامتها التجارية الشخصية.

