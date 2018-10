ربما تُصبح دينا باول ذات الأصول المصرية مندوبة لأمريكا في الأمم المتحدة

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفات 5 مرشحين لمنصب مندوب أمريكا إلى الأمم المتحدة بعد استقالة نيكي هايلي، وقال بعد أن قبل استقالتها، إنه سيعلن اسم خليفتها، خلال أسابيع.

هذا ورغم أن ترامب لم يذكر في البيان الذي تم توزيعه على الصحفيين يوم الثلاثاء أسماء جميع مرشحيه في القائمة لهذا المنصب الهام، لكنه أشار إلى أن مستشارته السابقة دينا باول من بينهم، وقال “سيعجب دينا هذا المنصب” مشيراً إلى أنه يفكر في مرشحين آخرين.

تعتبر دينا باول ذات الـ 45 عاماً من أصول مصرية وتعمل حاليا في مؤسسة غولدمان ساكز للخدمات المالية، وفي وقت سابق عملت مستشارة في البيت الأبيض، وهي من مواليد القاهرة عام 1973 لعائلة مسيحية قبطية، واسمها قبل الزواج دينا حبيب.

كما كشف ترامب أيضا أن اسم السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل غير مدرج في هذه القائمة، لكنه على استعداد للنظر في ترشيحه.

يُذكر أن نيكي هايلي التي شغلت منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة منذ يناير 2017 قد قدمت استقالتها على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء، وسوف تغادر مكتبها في يناير من العام المقبل.

