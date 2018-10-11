هزة أرضية قوية تضرب السواحل الشرقية لبابوا غينيا الجديدة

وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية لبابوا غينيا الجديدة، صباح اليوم وهي تابعة لزلزال قوي سجل 7.1 درجة ضرب المنطقة قبل هذه الهزة بنحو ساعة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الأضرار والخسائر، وفقا لمركز شبكات رصد تابع للمصلحة الصينية للزلازل.

وسجلت هذه الهزة على خط عرض بدرجة 4.9 جنوبا، وخط طول بدرجة 151.75 شرقا، وعلى عمق 80 كم، وفقا لما أعلنه المركز.

وكان الزلزال الأول ذو الـ7.1 درجة، قد وقع بمنطقة قرب جزيرة (بريطانيا الجديدة) شرقي بابوا غينيا الجديدة، في حوالي الساعة الثامنة إلا عشر دقائق صباحا، وفقا للمركز الصيني.

وقد أعلن مركز الباسيفيك للتحذير من أمواج المد البحري(تسونامي)، تحذيرا أوليا، ولكنه عاد وألغاه بسبب زوال الخطر.

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