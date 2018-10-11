أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

العنوان-ليبيا

تراجع النفط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الخميس مواصلا خسائره من الجلسة السابقة وسط اضطرابات في أسواق الأسهم العالمية ومع تأثر الأسعار أيضا بتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وانحسرت المخاوف بشأن المعروض بعد نجاة أصول النفط على ما يبدو من الإعصار مايكل الذي ضرب فلوريدا وإن تسبب في حالة وفاة واحدة على الأقل وأضرار واسعة النطاق.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.15 دولار بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 81.94 دولار للبرميل. ولامس الخام في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 27 سبتمبر أيلول عند 81.35 دولار بعد أن أغلق منخفضا 2.2 بالمئة أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.26 دولار بعد أن تراجعت أيضا إلى أقل سعر منذ 27 سبتمبر أيلول. وانخفض الخام 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتهاوت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن عانت البورصة الأمريكية من أشد خسائرها في ثمانية أشهر الأمر الذي قد يهدد ثقة الشركات والاستثمار في أنحاء العالم.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وزادت مخزونات البنزين بينما تراجعت نواتج التقطير حسبما ذكر معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

وزادت مخزونات الخام 9.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 410.7 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.6 مليون برميل.

المصدر (وكالات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية