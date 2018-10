قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إنه عاصر هزيمة 67 ويتذكر كل التفاصيل، وما كتب آنذاك عن تلك الهزيمة التى عاشها فى هذا الوقت رغم صغر سنه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، “إحنا عايشين دلوقتى معركة ليها مرارة لكن الفرق بينها وبين المعركة الأولى إن 67 واضحة وعارفين الخصم والعدو”.

