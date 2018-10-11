مقتل العشرات في اشتباكات بأفغانستان مع اقتراب الانتخابات

قال مسئول أفغاني، إن 15 على الأقل من أفراد شرطة الحدود قتلوا في معركة مع متشددين من حركة طالبان اليوم الأربعاء، مع استمرار القتال قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر، في حين قُتل 21 من طالبان في عملية في إقليم وردك غربي العاصمة كابول.

وقال عمرو الدين والي، عضو مجلس إقليم قندوز بشمال أفغانستان، إن 15 من أفراد شرطة الحدود قتلوا عندما هاجم مقاتلو طالبان نقطة تفتيش في منطقة قلعة زال.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، إن 25 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة.

تأتي أحدث أعمال عنف بعد تكثيف طالبان للضغط على قندوز، المدينة الشمالية التي اجتاحتها الحركة مرتين في 2015 و2016، وبقيت المدينة آمنة نسبيا خلال العامين الماضيين لكن المتشددين يسيطرون على كثير من المناطق المحيطة بها.

وفي وقت سابق قالت إدارة الأمن الوطني في بيان، إن قوات خاصة مدعومة بضربات جوية قتلت 21 على الأقل من أعضاء طالبان بينهم قادة كبار تجمعوا لتخطيط هجمات بهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر.

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