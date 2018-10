أعلنت السلطات الماليزية عن عزمها إلغاء عقوبة الإعدام شنقا المطبقة في البلاد، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد، فيما ينتظر 1200 مدان إعدامهم بموجب أحكام وجاهية صادرة بحقهم.

حيث كشف وزير الشؤون القانونية والاجتهاد القضائي ليو فوي كيونج، أن الحكومة الماليزية تعد مشروع قانون بذلك قائلاً:

“إن برلمان البلاد سينظر فيه خلال اجتماعه المقبل”.

وأضاف كيونج:

“المشروع بات جاهزا وفي القريب العاجل، ستقدمه النيابة العامة للبرلمان لينظر فيه. السلطات ستفرض حظرا على تطبيق عقوبة الإعدام حتى يصدر البرلمان قراره بإلغائه”.

هذا وتفرض عقوبة الإعدام في القانون الماليزي على كل من ارتكب جريمة قتل متعمد أو خطف بقصد القتل وكذلك تهريب ونقل وتوزيع المخدرات وتهريب السلاح وبعض الجرائم الأخرى.

The post لماذا ستستبدل ماليزيا حكم الإعدام شنقاً بالسجن المؤبد؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا